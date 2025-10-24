В электростальской детской библиотеке прошло традиционное занятие «Читаем другу по средам»

В среду, 22 октября, в детской библиотеке «Буратино» прошло традиционное занятие «Читаем другу по средам», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данные занятия являются альтернативой проекта Российской государственной детской библиотеки «Читаем вместе с собакой». Основная идея проекта была сохранена — помочь ребенку подружиться с книгой.

Сложности с чтением часто связаны со стеснением читать перед классом и учителем, страхом допустить ошибку. Родителям тоже не всегда удается слушать спокойно, заинтересовано, не делая замечаний.

Собаке же все равно, она слушает неидеальное детское чтение. Дети находят в собаке благодарного слушателя, который не оценивает и не поправляет.

Послушать наших ребят приходит собачка Альма, она прошла адаптацию и обучение для работы с детьми.

В рамках занятия маленькие участники не только читают, но также играют в игры и делают поделки своими руками по тематике выбранной для прочтения книги.

Занятия «Читаем другу по средам» проходят каждую среду в детской библиотеке «Буратино» по адресу: г. о. Электросталь, ул. Победы, д. 17 корпус 1.

