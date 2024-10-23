В Электростали завершилась установка 14 детских игровых площадок

сегодня в 15:50

В подмосковной Электростали завершили установку 14 детских игровых площадок. Модернизация детских игровых площадок включает в себя работы по установки подосновы, обустройству подходных асфальтированных тротуаров, детский комплекс, освещение, установку камер безопасного региона, а также озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы модернизации в Электростали установили площадки по следующим адресам:

ул. Советская, дома № 7, 9;

ул. Мира, дома № 2, 4, 6;

ул. Николаева, дома № 23, 25, 27, 29

ул. Николаева, дома № 18, 20, 22;

ул. Парковая, дома № 19, 21;

ул. Чернышевского, дома № 19, 21, 23, 25;

ул. Тевосяна, дома № 12а, 10, 10а, 10б;

ул. Первомайская, дома № 13, 13а;

ул. Советская, дом № 26;

ул. Чернышевского, дом № 60;

ул. Островского, дом № 23;

ул. Советская, дом № 2/102;

Фрязевское шоссе, дома № 100, 98а;

ул. Расковой, дом № 4;

ул. Победы, дома № 1-5, 3-6, 3-7, 1-6;

ул. Тевосяна, дом № 12б;

ул. Победы, дома № 1-3, 1-4, 3-3, 3-4;

ул. Чернышевского, дома № 48, 50, 52, 54;

ул. Радио, дома № 14, 12;

ул. Островского, дом № 19;

ул. Чернышевского, дома № 44, 46;

ул. 1 Оранжерейный, дом № 4;

ул. Радио, дом № 19;

ул. Островского, дома № 1, 3, 5;

ул. Чернышевского, дом № 56;

ул. Островского, дом № 21.

По адресу: ул. Коллективная, дом № 26а, ул. Социалистическая, дома № 21а, 23а, Ногинское шоссе, дома № 17, 15, 13, 21а дополнительно к детской площадке был установлен воркаут, так как дворовая территория включает 6 дворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.