В Электростали завершилась установка 14 детских игровых площадок
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
В подмосковной Электростали завершили установку 14 детских игровых площадок. Модернизация детских игровых площадок включает в себя работы по установки подосновы, обустройству подходных асфальтированных тротуаров, детский комплекс, освещение, установку камер безопасного региона, а также озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации округа.
В рамках программы модернизации в Электростали установили площадки по следующим адресам:
- ул. Советская, дома № 7, 9;
- ул. Мира, дома № 2, 4, 6;
- ул. Николаева, дома № 23, 25, 27, 29
- ул. Николаева, дома № 18, 20, 22;
- ул. Парковая, дома № 19, 21;
- ул. Чернышевского, дома № 19, 21, 23, 25;
- ул. Тевосяна, дома № 12а, 10, 10а, 10б;
- ул. Первомайская, дома № 13, 13а;
- ул. Советская, дом № 26;
- ул. Чернышевского, дом № 60;
- ул. Островского, дом № 23;
- ул. Советская, дом № 2/102;
- Фрязевское шоссе, дома № 100, 98а;
- ул. Расковой, дом № 4;
- ул. Победы, дома № 1-5, 3-6, 3-7, 1-6;
- ул. Тевосяна, дом № 12б;
- ул. Победы, дома № 1-3, 1-4, 3-3, 3-4;
- ул. Чернышевского, дома № 48, 50, 52, 54;
- ул. Радио, дома № 14, 12;
- ул. Островского, дом № 19;
- ул. Чернышевского, дома № 44, 46;
- ул. 1 Оранжерейный, дом № 4;
- ул. Радио, дом № 19;
- ул. Островского, дома № 1, 3, 5;
- ул. Чернышевского, дом № 56;
- ул. Островского, дом № 21.
По адресу: ул. Коллективная, дом № 26а, ул. Социалистическая, дома № 21а, 23а, Ногинское шоссе, дома № 17, 15, 13, 21а дополнительно к детской площадке был установлен воркаут, так как дворовая территория включает 6 дворов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.