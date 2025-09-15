В Электростали завершается благоустройство сквера «Защитникам неба»

сегодня в 17:48

В обновленном сквере в Электростали уже уложена тротуарная плитка, заасфальтированы дорожки, оборудована автомобильная парковка, засеян газон, на финальной стадии находятся монтажные работы. Сейчас подрядчик приступил к высадке деревьев и кустарников. Среди них береза, клен, ива и сирень. Также сформированы красивые цветочные клумбы, на которых растут котовник, сеслерия и различного вида спиреи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Окончание работ по благоустройству сквера намечено на конец сентября.

Сквер «Защитникам неба» посвящен бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над округом во время Великой Отечественной войны. Он расположен недалеко от входа в парк «Авангард» и занимает площадь 1,4 га.

Эта территория была выбрана жителями для благоустройства в ходе Всероссийского голосования.

Работы проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.