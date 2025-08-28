В Электростали завершается благоустройство двора на улице Пионерской

В городском округе Электросталь завершается комплексное благоустройство дворовой территории по адресам: ул. Пионерская, дома № 16, 16а, 18 и 18а. Здесь уже появилась новая современная детская площадка, оснащенная игровым комплексом и специальным безопасным покрытием. Также обустроены пешеходные дорожки и установлены бордюры, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время подрядная организация выполняет работы по обустройству парковочных мест и переносу опор освещения. Совсем скоро специалисты приступят к асфальтированию проездов.

Комплексное благоустройство по данному адресу планируется завершить в начале сентября.

Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение уровня комфорта и качества жизни горожан за счет создания современной, безопасной и удобной городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.