В Электростали запустили программу мыловарения для реабилитации молодежи с инвалидностью

В отделении реабилитации Социального комплекса «Богородский» в Электростали с декабря 2025 года стартовала программа мыловарения для молодых людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Электростали в отделении реабилитации Социального комплекса «Богородский» с декабря 2025 года действует новая программа для молодых людей с инвалидностью — мыловарение. Занятия проходят два раза в неделю и направлены на развитие творческих и сенсорных навыков, а также мелкой моторики.

С момента запуска программы участие приняли 10 человек, которые уже создали собственное мыло. По словам психолога отделения Галины Александровны, мыловарение помогает развивать исполнительные функции мозга, улучшает планирование и концентрацию внимания, а также снижает тревожность и способствует самовыражению.

Программа способствует социализации, формированию усидчивости и повышению самооценки участников. Получить подробную информацию можно в отделении Социального центра «Богородский» по адресу: г. Электросталь, пр. Ленина, д. 45А, или по телефону 8 (496) 574-62-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.