В Электростали за неделю заменили 350 кв м дорожного покрытия

Коммунальные службы Электростали продолжают ежедневную работу по поддержанию чистоты на улично-дорожной сети и на общественных пространствах города. Сотрудники городских служб убирают опавшую листву и мусор, приводят в порядок тротуары и проезжую часть дорог, выполняют ремонт элементов на спортивных и детских игровых площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За прошедшую неделю в рамках проводимой кампании по ямочному ремонту сотрудники МБУ «Благоустройство» уложили около 350 квадратных метров нового асфальтового покрытия. Особое внимание в своей работе коммунальные службы уделяют безопасности самых маленьких жителей города. За минувшую неделю специалистами были проведены комплексные мероприятия по ремонту 17 элементов на детских игровых площадках. Работы включали в себя замену поврежденных деталей, были оперативно устранены разнообразные дефекты, которые могли представлять потенциальную угрозу для здоровья и безопасности детей.

Также коммунальные службы продолжают активно бороться с проблемой несанкционированных свалок. За прошедшую неделю был вывезен 451 куб. м незаконно выброшенного мусора.

Слаженная работа городских служб направлена на создание комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизни горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.