В Электростали за неделю отремонтировали 17 элементов ДИП

Оперативное совещание по итогам прошедшей недели прошло 6 апреля в городском округе Электросталь под руководством главы Филиппа Ефанова. В округе отремонтировали 17 элементов детской игровой инфраструктуры, ликвидировали свалки и прочистили 56 канализационных засоров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании приняли участие руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, дорожно-коммунальных служб и социальных учреждений. Участники подвели итоги работы и определили задачи на текущий период.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» продолжают устранять последствия зимы. За неделю они отремонтировали 17 элементов детской игровой инфраструктуры. В округе также ведутся подметание и мойка дорог, тротуаров и остановочных павильонов, ремонт дорожных ограждений.

Коммунальные службы вывезли 590 кубометров несанкционированного мусора. Для предотвращения новых свалок в 2026 году планируется установить 11 контейнерных площадок.

Специалисты «Мособлводоканала» за неделю прочистили 56 канализационных засоров. Жителям напомнили о недопустимости сброса в канализацию предметов гигиены, одежды, наполнителя для кошачьих туалетов и строительного мусора.

В округе стартовали общегородские субботники. В первые выходные участие в уборке приняли более тысячи человек, они собрали около 500 пакетов мусора. До 31 мая в Электростали также проходят усиленные проверки внутриквартирного газового оборудования, жителей просят обеспечить доступ специалистам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.