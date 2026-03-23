В Электростали за неделю отремонтировали 1030 кв м дорог

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 23 марта провел оперативное совещание, на котором подвели итоги недели и определили планы работ. За это время в округе устранили 1030 квадратных метров ям и вывезли 12 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании приняли участие руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, дорожно-коммунальных служб и социальных учреждений. Основное внимание уделили благоустройству после зимы и содержанию дорожной инфраструктуры.

В округе продолжается уборка мусора и приведение территорий в порядок. Для предотвращения весенних подтоплений коммунальные службы не прекращают вывоз снега. За прошедшую неделю с улиц вывезли 12 тыс. кубометров снега, а с начала года — более 182 тыс. кубометров.

Дорожные службы за неделю устранили 1030 квадратных метров дефектов покрытия с применением литого асфальта. При установлении подходящих погодных условий ремонт продолжат горячим асфальтом. Кроме того, коммунальные службы вывезли 475 кубометров несанкционированного мусора. За сброс отходов в неположенных местах предусмотрены штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.