В Электростали выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства

Московским областным УФАС России по результатам рассмотрения заявлений ООО «Антекс» и индивидуального предпринимателя в действиях (бездействии) администрации выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 15, в том числе пунктом 7 части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции, которое выразилось в обеспечении ООО «МосОблТорг» более выгодными условиями ведения хозяйственной деятельности на рынке ярмарочной торговли, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление выдало администрации предупреждение о прекращении указанных действий.

Администрация должна исполнить предупреждение в течение трех месяцев с момента получения.

В случае неисполнения Московское областное УФАС России возбудит в отношении администрации дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту незаконного предоставления муниципальной преференции в нарушение требований, установленных главой 5 закона о защите конкуренции.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.