В Электростали участники СВО посетили кузовостроительный завод

Экскурсию на контейнеро- и кузовостроительный завод полного цикла провели 23 марта для участников специальной военной операции в Электростали. Гости ознакомились с производством и возможностями трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия прошла в рамках проекта промышленного туризма для участников СВО. Предприятие выпускает контейнеры под мультилифт, контейнеры опентоп, а также другие специализированные контейнеры и бункеры.

Гостям показали производственные цеха и основные этапы изготовления продукции. Представители завода рассказали о технологических процессах, используемом оборудовании и требованиях к современным специалистам. Участники СВО смогли задать вопросы о работе предприятия и обсудить перспективы трудоустройства.

Как отметили организаторы, знакомство с действующими предприятиями помогает ветеранам оценить ситуацию на рынке труда и рассмотреть варианты смены или начала новой профессиональной деятельности.

В экскурсии также приняли участие студенты Электростальского института — филиала Московского политехнического университета. Для них предприятие может стать площадкой для прохождения производственной практики и стажировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.