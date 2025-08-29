В Электростали убрали более 34 тыс квадратных метров территории

В Электростали завершилась третья смена проекта «Трудовые отряды Главы», в рамках которой молодые люди приводили в порядок общественные пространства, дворы и улицы города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В августе участниками проекта стали 71 человек. За этот месяц ребята очистили от мусора и облагородили территорию общей площадью около 34 210 квадратных метров.

Отряды работали на улицах: Второва, Загонова, Западной, Жулябина, Журавлева, Карла Маркса, Комсомольской, Корнеева, Красной, Лермонтова, Мира, Октябрьской, Первомайской, Пионерской, Победы, Пушкина, Рабочей, Радио, Расковой, Советской, Сталеваров, Тевосяна, Трудовой, 1-й Поселковой, Больничном проезде, проспекте Ленина и Южном проспекте, Ногинском и Фрязевском шоссе. Также уборка проходила на территории вокруг водоема «Южный».

Участники «Трудовых отрядов Главы» занимались уборкой бытового мусора, удалением поросли и обрезкой кустарников, сбором веток и сухостоя. Часть работ была выполнена по заявкам жителей, поступившим через портал «Добродел».

В результате за август подростки собрали 67,2 кубических метров бытового мусора, что составляет восемь контейнеров-бункеров.

Помимо работы, ребята приняли участие в 10 различных городских мероприятиях, помогали в их организации и проведении, а также узнавали новое в познавательных квизах и викторинах.

Проект «Трудовые отряды Главы», существующий с 2005 года, предоставляет подросткам возможность получить первый трудовой опыт и внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка в Электростали. Эта инициатива играет важную роль в формировании у молодежи ответственного отношения к своему городу и окружающей среде.

