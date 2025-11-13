В Электростали состоялась пешеходная экскурсия «Прогулки по родному городу» для участников «Активного долголетия»

12 ноября в рамках Губернаторского проекта Московской области «Активное долголетие» состоялась увлекательная пешеходная экскурсия из цикла «Прогулки по родному городу» на тему: «Культурное и духовное наследие города. Храмы Электростали», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экскурсия прошла под руководством опытного краеведа — Юлии Евгеньевны Колпиковой, которая в доступной и интересной форме рассказала участникам о богатой истории и архитектурных особенностях храмов города. Она также напомнила о роли духовной жизни электростальцев, открыла имена людей, внесших вклад в создание и восстановление храмов.

В экскурсионную программу также вошло посещение музея-мастерской Заслуженного художника России О. А. Коняшина.

Проект «Активное долголетие» продолжает объединять жителей старшего поколения. Благодаря таким мероприятиям участники не только узнают больше о родном городе, но и получают возможность общения, вдохновения и активного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.