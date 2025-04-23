В Электростали состоялась экоакция по зарыблению водоема Юбилейный

Машиностроительный завод, мировой лидер по производству топлива для атомных электростанций, провел экологическую акцию на территории городского округа Электросталь — зарыбление водоема Юбилейный, передает пресс-служба предприятия.

Акция проводится второй год подряд. В прошлом году в воды Юбилейного было выпущено более 100 кг мальков белого амура. В этом году водоем стал новым местом обитания для одной тонны толстолобика.

Акция прошла 22 апреля, в Международный День Земли — праздник, посвященный защите окружающей среды, озеленению планеты и пропаганде бережного обращения с природой.

Машиностроительный завод активно работает над улучшением экологии в Электростали и реализует целый комплекс различных природоохранных мероприятий.

Подробнее об акции — на странице: https://vostexpress.info/v-elektrostali-sostoyalas-ekologicheskaya-akcziya-po-zarybleniyu-vodoyoma-yubilejnyj-silami-ao-msz/.