В Электростали состоится выставка-пристройство бездомных животных 5 октября

5 октября в Электростали на территории гипермаркета «Глобус» пройдет выставка-пристройство под названием «С первого взгляда». Здесь каждый сможет найти верного друга и спутника жизни — животное из приюта, которое ищет свой дом и семью, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На выставке будут представлены социализированные, привитые и стерилизованные животные, готовые отправиться в новый дом. Четвероногие пристраиваются бесплатно по договору об ответственном содержании, для заключения которого потребуется паспорт.

Помимо поиска новых членов семьи, на выставке будут проводиться увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Также каждый желающий сможет оказать помощь бездомным животным, принести им корм и питание.

В ведомстве отметили, что площадка будет открыта с 12:00 до 18:00 по адресу: г. о. Электросталь, поселок Случайный, массив 1, стр. 2. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.