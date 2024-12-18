В Электростали состоится благотворительная акция 21 декабря

В эту субботу, 21 декабря, в городском округе Электросталь пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф». Акция направлена на помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие традиционно будет проходить в Центральной детской библиотеке «Буратино», расположенной по адресу: г. о. Электросталь, ул. Победы, дом 17 корпус 1, с 10:00 до 13:00.

В этот день желающие помочь могут принести в Центральную детскую библиотеку «Буратино» новую или бывшую в употреблении детскую и взрослую одежду в хорошем состоянии, обувь и аксессуары, игрушки, книги и журналы, домашний текстиль, кухонную утварь и другие предметы быта. Все вещи обязательно должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию. А жители, которым нужна помощь, могут прийти на акцию и взять любую подходящую вещь совершенно бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

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