В Электростали служащий уволен за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура города Электростали провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Установлено, что работник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства администрации городского округа Электросталь неоднократно на возмездной основе в рабочее время осуществлял представительство в судах, о чем не уведомлял работодателя. Кроме того, указанный служащий предоставил заведомо недостоверные сведения в справке о своих доходах, расходах, имуществе и обязательства имущественного характера.

В этой связи прокуратура города внесла главе городского округа Электросталь представление об устранении выявленных нарушений. По результатам его рассмотрения муниципальный служащий освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.