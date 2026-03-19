В Электростали семерым подросткам вручили первые паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним жителям прошла 18 марта в Молодежном центре Электростали. Семь подростков получили документы из рук главы городского округа Филиппа Ефанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония стала важным событием для школьников, достигших 14-летнего возраста. Получение паспорта символизирует переход к осознанному гражданству и новый этап ответственности.

Документы юным электростальцам вручил глава городского округа Филипп Ефанов. Он обратился к подросткам с напутственной речью и подчеркнул значимость основного документа гражданина Российской Федерации.

После вручения ребята сделали общую памятную фотографию с главой округа. Вместе с паспортами они получили подарки от «Движения Первых» — обложки и значки.

В администрации напомнили, что каждый подросток, достигший 14 лет, может получить первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого необходимо сообщить о своем желании специалисту при подаче заявления на оформление документа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.