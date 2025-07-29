В Электростали реконструируют фонтан на центральной аллее

В Электростали на центральной аллее проспекта Ленина продолжается реконструкция фонтана. Сейчас подрядчик выполняет демонтажные и земляные работы, а также армирование новой чаши фонтана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современный фонтанный комплекс станет настоящим украшением центральной аллеи. Система управления позволит программировать высоту и мощность струй, а также синхронизировать их движение с игрой света. К вечеру фонтан будет преображаться и радовать жителей разноцветными переливами.

Для подсветки струй будут использоваться энергосберегающие светодиодные лампы, что позволит создать яркие визуальные эффекты. Конструкция фонтана предусматривает использование форсунок типа «Комета», формирующих ровные, устойчивые к ветру струи. Это обеспечит стабильность даже в неблагоприятных погодных условиях.

Открытие фонтана запланировано ко Дню города в сентябре.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

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