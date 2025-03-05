В Электростали регулярно проводят пробы по управлению беспилотников

На базе Центра беспилотных технологий «Стриж»» (Центр «Диалог») в Электростали регулярно проводятся профессиональные пробы в направлении беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этот раз участие в мероприятии приняли ученики школы имени В. Д. Корнеева.

В процессе проведения испытаний члены команды «ВиндиТим» поделились с учащимися своим опытом участия в профессиональных конкурсах и соревнованиях, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Школьники получили уникальную возможность не только узнать о профессии оператора БАС, но и попробовать себя в этой роли. Под руководством опытных наставников они освоили основные навыки управления беспилотниками, научились планировать полеты и анализировать собранные данные.

Главная цель таких испытаний — помочь молодежи сделать осознанный и обоснованный выбор в отношении дальнейшего образования и профессии.

Центр «Стриж» планирует и дальше проводить подобные мероприятия, чтобы помочь молодежи сделать осознанный выбор профессии и внести свой вклад в развитие беспилотной авиации в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.