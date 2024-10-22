В Электростали работают кружки по направлению «Беспилотные авиационные системы»

В Электростальской школе № 9 (второй корпус) работают кружки по направлению «Беспилотные авиационные системы». Такие специалисты способны решать разнообразные жизненно важные задачи, применяя свои логические и технические навыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Беспилотные технологии все больше влияют на развитие городов и общества в целом. Отрасль беспилотных летательных аппаратов включает в себя множество профессий, таких как оператор, инженер и программист, которые особенно востребованы и перспективны.

Ученики 8 «М» класса школы № 11 на занятиях в центре «Диалог» изучают конструкцию беспилотников и на практике отрабатывают навыки управления ими. Каждый из них открывает для себя мир дронов, где инновации и креативность тесно переплетены. Учащиеся не только осваивают теоретические знания, но и участвуют в реальных проектах, разрабатывая собственные идеи и решения.

Подобные занятия способствуют развитию критического мышления и командной работы, что является крайне важным в современных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.