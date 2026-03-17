В Электростали провели студенческий чемпионат «Мое Подмосковье»

Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» среди студентов прошел 17 марта в Молодежном центре Электростали. В турнире участвовали 88 человек из пяти округов Восточного Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат, приуроченный ко Дню краеведения, впервые провели среди студентов. Ранее в интеллектуальном турнире участвовали только школьники. В этом году за победу боролись 88 человек, которые сформировали 21 команду из Электростали, Егорьевска, Шатуры, Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского округов.

С напутственным словом к участникам обратился глава г. о. Электросталь Филипп Ефанов. Он пожелал командам удачи и достойно продемонстрировать знания о родном крае.

Турнир состоял из шести таймов. Студенты отвечали на вопросы по истории, культуре и достижениям Московской области. По итогам соревнований первое место заняла команда «Локомотив» Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко. Второй стала команда «Спутник» МОПК НИЯУ МИФИ из Электростали, третье место заняла команда «Первые» Электростальского колледжа.

Победителей и призеров поздравила депутат Московской областной думы Линара Самединова, которая вручила им награды.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.