В Электростали провели семинар по внедрению ИИ в школы

Городской семинар «Искусственный интеллект в школе» прошел 25 февраля в школе имени В.Д. Корнеева в Электростали. Руководители образовательных организаций, учителя и методисты обсудили применение ИИ в учебном процессе и его этические аспекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадкой для профессионального диалога стала школа имени В.Д. Корнеева. Семинар открылся пленарным заседанием, на котором спикеры представили практический опыт внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс.

После теоретической части участники продолжили работу в интерактивных секциях. Педагоги и школьники показали, как технологии ИИ помогают оптимизировать рутинные задачи: проверку домашних заданий, подготовку индивидуальных материалов, анализ успеваемости и управление учебным процессом.

Отдельный блок был посвящен этическим вопросам. Участники обсудили конфиденциальность данных, возможное влияние алгоритмов на мировоззрение школьников и необходимость сохранения критического мышления.

По итогам встречи специалисты отметили, что искусственный интеллект способен сделать обучение более персонализированным и эффективным. При этом его внедрение требует взвешенного подхода и постоянного контроля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.