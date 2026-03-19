В Электростали провели концерт ко Дню воссоединения Крыма

Праздничный концерт «Наш Крым. Наша Россия» прошел 18 марта в Культурном центре имени Н.П. Васильева в Электростали. Мероприятие посвятили Дню воссоединения Крыма с Россией, который ежегодно отмечается по всей стране, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дата 18 марта связана с событием 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. Этот день вошел в историю страны как символ единства и силы духа. Ежегодно по всей России проходят праздничные концерты, патриотические акции и тематические мероприятия, посвященные этой дате.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.