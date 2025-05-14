В Электростали проведут капремонт участка теплосети по улице Спортивной

В Электростали в 2026 году планируют провести масштабный капремонт участка теплосети по улице Спортивной, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей по улице Спортивная в Электростали», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловой сети от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в д. 47Б по ул. Спортивная в г. о. Электросталь (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать сети диаметром от 100 мм до 250 мм в двухтрубном исполнении — 162 п. м., сети диаметром от 250 мм до 400 мм в двухтрубном исполнении — 571,20 п. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.