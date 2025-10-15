В Электростали прошла выездная администрация

Во вторник состоялась выездная встреча с жителями центрального микрорайона Электростали в обновленной городской библиотеке имени. К. Г. Паустовского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители смогли напрямую рассказать о наиболее волнующих их темах временно исполняющему обязанности Главы г. о. Электросталь Ефанову Филиппу Александровичу, другим представителям администрации и профильным специалистам.

Жители обращались по вопросам комплексного благоустройства, ямочного ремонта, а также работы управляющих организаций.

Все обращения были зафиксированы и направлены в работу. С каждым заявителем обязательно свяжутся, как только найдут решение их вопроса.

Были и вопросы, решение которых было принято на месте. Например, одна из жительниц накануне написала о своей проблеме в комментариях в телеграм-канале Ф. А. Ефанова.

Ее волновало качество воды по адресу ул. Николаева, д. 50. Сегодня она пришла лично, чтобы обсудить проблему. Для нее было принято незамедлительное решение. Уже завтра «Мособлводоканал» займется прочисткой канализационных колодцев по заявленному адресу.

Выездные встречи проходят регулярно, что помогает выявить наиболее актуальные проблемы горожан и ускорить их решение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.