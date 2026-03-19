В Электростали прошла встреча клуба ветеранов «Дорогами Побед»

Торжественная встреча участников клуба ветеранов «Дорогами Побед» прошла 18 марта в центре культуры «Досуг» в Электростали. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и бойцы СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре культуры «Досуг» собрались свидетели Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также участники специальной военной операции. Гостей приветствовал глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов.

От Ассоциации ветеранов СВО Московской области он вручил участникам специальной военной операции медали «За преданность делу» и «За службу Родине».

Официальную часть дополнили выступления творческих коллективов округа. Артисты представили вокальные и хореографические номера. Встреча прошла в атмосфере уважения к истории и единения поколений: участники клуба обсудили планы, поделились воспоминаниями и пообщались в неформальной обстановке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.