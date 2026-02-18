В Электростали прошла встреча клуба «Дорогами Побед» ко Дню защитника Отечества

Встреча городского клуба «Дорогами Побед» прошла в Электростали 18 февраля в Центре культуры «Досуг». Клуб был создан в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и традиционно посвятили дням воинской славы России. С поздравлениями к участникам обратились заместитель главы округа Елена Митькина, председатель клуба Валентина Юртаева, представители городского совета депутатов и другие гости.

Официальную часть дополнили выступления творческих коллективов округа. Тематические номера, наполненные патриотизмом, зрители встречали аплодисментами.

В зале присутствовали представители молодого поколения. Им напомнили о важности преемственности поколений, сохранения исторической памяти и уважения к подвигам защитников Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.