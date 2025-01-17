В Электростали прошла проверка мест для Крещенских купаний

В преддверии Крещенских купаний глава городского округа Электросталь Инна Волкова совместно с коллегами провела проверку готовности купелей, которые традиционно будут организованы с 19:00 18 января до 3:00 19 января. Подготовительные работы идут активно: уже установлены деревянные настилы и уложены нескользящие коврики. В павильонах созданы мужские и женские раздевалки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году температура воздуха достаточно высокая, а в субботу днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру. В Электростали безопасные и комфортные купели расположены в парке «Авангард» на водоеме Западном. Для удобства и безопасности захода в воду купель была обустроена близ берега, рядом установлена дополнительная чаша для омовения.

В теплых павильонах посетители смогут переодеться и насладиться горячим чаем. На территории парка будут дежурить сотрудники полиции и скорой помощи, а также продлена работа автобусов по маршрутам 4 и 103 до 03:00. Спасатели продолжат свою деятельность и в воскресенье, 19 января, с 10:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.