В Электростали прошла экологическая акция «Раздельный Сбор»

В эту субботу в Электростали прошла экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». Местом проведения вновь стала площадь около кинотеатра «Современник» на пересечении улиц Мира и Тевосяна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз в экологической акции приняли участие около 130 человек. Совместными усилиями участникам и волонтерам удалось собрать 70 мешков вторсырья. Собранную макулатуру, картон, твердый и мягкий пластик, стекло, металл и другие подходящие предметы отправят на переработку в экоцентр «Собиратор», где вторсырье сможет обрести вторую жизнь. Также в рамках акции жители приносили «добрые крышечки», средства от сбора которых пойдут на благотворительные цели.

Акции по раздельному сбору вторсырья в Электростали проводятся в 4-ую субботу каждого месяца с 12:00 до 14:00 силами волонтеров экологического движения «РазДельный Сбор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.