В Электростали прошла экологическая акция «Память поколений»

17 сентября в сквере имени Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города и легендарного директора Машиностроительного завода Саввы Ивановича Золотухи состоялась экологическая акция «Память поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие было организовано по инициативе АО «МСЗ» и приурочено к 80-летию отечественной атомной промышленности. В этот день жители города собрались, чтобы внести свой вклад в озеленение и благоустройство важного для Электростали места памяти.

Участники акции высадили 10 кустов сирени и 3 куста гортензии. Растения восьмилетние, поэтому уже в следующем году они порадуют горожан пышным цветением.

Особое значение акции придало участие подрастающего поколения. В ней активно проявили себя ученики 4-го экологического класса МОУ «СОШ № 1».

Благодаря совместным усилиям взрослых и детей сквер стал еще уютнее и зеленее, а сама акция показала важность сохранения природы и бережного отношения к истории родного города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.