В Электростали прошел выездной прием жителей

сегодня в 09:50

В Сельской библиотеке-филиале № 1 с. Иванисово в Электростали состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ней приняли участие временно исполняющий полномочия Главы г. о. Электросталь Ефанов Филипп Александрович, заместители Главы и профильные специалисты.

Главной темой встречи стала концепция организации дорожного движения на железнодорожной станции Фрязево.

Этот вопрос был разобран в начале встречи. Всем присутствующим показали план дальнейших работ, и пояснили, что остановки общественного транспорта останутся на прежнем месте.

Далее каждый житель смог рассказать о наиболее волнующих их проблемах индивидуально. Среди них: качество водоснабжения, благоустройства, установка освещения и ремонт дорог.

Все поднятые вопросы и проблемы взяты на контроль.

По некоторым обращениям было принято решение на месте, по остальным будут подготовлены официальные ответы после принятия необходимых мер.

Выездные приемы проходят регулярно. Они помогают выявить наиболее актуальные проблемы электростальцев и ускорить их решение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.