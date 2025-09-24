В Электростали прошел выездной прием жителей

Во вторник на базе ЦК «Досуг» Электростали состоялась выездная администрация для жителей западного микрорайона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия Ефанов Филипп Александрович вместе со своими заместителями встретился с электростальцами, чтобы помочь им с решением вопросов, входящих в компетенции представителей органов власти.

Наиболее волнующими по прежнему остаются темы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Все поднятые сегодня вопросы и проблемы взяты на контроль. По некоторым обращениям было принято решение на месте. Например, одна жительница обратилась с проблемой протечки крыши после ее ремонта. Ей было предложено незамедлительное решение. Уже сегодня, 24 сентября, к ней придут, чтобы зафиксировать факт протечки и принять дальнейшие меры.

По остальным обращениям будут подготовлены официальные ответы после принятия необходимых мер.

Выездные встречи администрации с горожанами проходят регулярно. Они помогают выявить и оперативно решить наиболее волнующие проблемы электростальцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.