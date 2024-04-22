В Электростали прошел тотальный диктант

сегодня в 12:12

Это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности

Более 800 учащихся и жителей города сели за парты в библиотеках, молодежном центре, школах и колледжах.

В этом году автором текста стала писательница, редактор и журналист Анна Матвеева.

Каждая работа проверяется два раза разными людьми, а работы, претендующие на оценку «отлично», — три раза.

Торжественное награждение отличников пройдет в мае.

Акция прошла при поддержке управления по культуре и делам молодежи и управления образования администрации г. о. Электросталь, депутата Мособлдумы Линары Самединовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.