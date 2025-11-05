В Электростали прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

В День народного единства в Культурном центре имени Н. П. Васильева состоялся праздничный концерт «Россия — это мы!». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В фойе культурного центра гостей встречала красочная выставка «Многоцветие России». В экспозиции были представлены национальные костюмы и изделия декоративно-прикладного творчества. Посетители с интересом рассматривали изящные узоры вышивки и традиционные элементы одежды, каждый из которых является частичкой уникальной истории и культуры.

Официальное открытие праздничного концерта состоялось на главной сцене Культурного центра. Гостей поприветствовал заместитель Главы г. о. Электросталь Сергей Бобков. В своей речи он подчеркнул важность Дня народного единства как символа сплоченности, гражданской ответственности и любви к Родине.

Программа концерта «Россия — это мы!» получилась по-настоящему яркой и насыщенной. На сцене свои лучшие хореографические, вокальные и музыкальные номера представили талантливые коллективы учреждений культуры и воспитанники детских музыкальных школ, а также Народные и Образцовые творческие коллективы. Каждый номер вызывал бурю аплодисментов и положительных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.