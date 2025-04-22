Участники форума обсудили актуальные вопросы подготовки будущих учителей со школьной скамьи и обменялись опытом работы в педагогических классах.

На форуме в гимназии присутствовали представители администрации Электростали и городского Управления образования, а также руководители крупных университетов Москвы и Московской области. Они обсудили перспективы развития педагогических классов как неотъемлемой части целостной образовательной системы. Своим опытом обучения в сетевых педагогических классах поделились их выпускники: Илья Коверин, учитель истории и обществознания школы № 11, и Юлия Жакина, студентка Государственного гуманитарно-технологического университета.

В торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве между электростальским Управлением образования, Государственным гуманитарно-технологическим университетом в г. Орехово-Зуево и средней школой № 6 города Минска. Учеников из Республики Беларусь посвятили в ряды участников сетевого педагогического класса Электростали. Для школьников и педагогов-наставников были организованы мастер-классы по разным направлениям.

Форум «ПРОпедклассы-2025» выступил эффективной платформой для обмена успешными практиками в области допрофессионального педагогического образования. Его участники выразили уверенность в том, что совместные усилия и объединение ресурсов позволят подготовить новое поколение педагогов — квалифицированных и мотивированных, способных успешно решать задачи современной школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.