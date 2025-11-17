В Электростали прошел финал соревнований «Подмосковный Хакатон»

В Электростали состоялся финальный этап областных соревнований «Подмосковный Хакатон» на базе центра дополнительного образования для детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало юных инженеров и программистов со всего региона. Более 50 участников из различных уголков Подмосковья в течение дня боролись за звание лучших в 4 номинациях: «Игры и приложения», «ПО будущего», «Умные устройства» и «Умный город».

Участники разрабатывали образовательные и развлекательные игры, интерактивные приложения, программное обеспечение с использованием современных технологий (искусственный интеллект, анализ данных, облачные сервисы, автоматизация процессов). Ребята создавали проекты, которые позволят сделать жизнь в городе удобнее и безопаснее с помощью технологий, а также приспособления, способствующие решению повседневных вопросов.

Участники продемонстрировали не только знания в программировании и робототехнике, но и умение работать в команде, находить нестандартные решения и представлять свои проекты.

Соревнования проводятся для развития технических и проектных компетенций обучающихся Московской области, практической работы над реальными кейсами от компаний-партнеров, формирования навыков командной разработки, а также налаживания связей между образовательными организациями и индустриальными партнерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.