В Электростали прошел фестиваль коллективов народного творчества

В Электростали в минувшие выходные в рамках проекта «Дружное Подмосковье» состоялся фестиваль коллективов народного творчества «Гуляй, Иванов день!». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадкой проведения праздника стал Культурный центр имени Н. П. Васильева. Здесь талантливые коллективы продемонстрировали богатство и многообразие русской народной культуры. Юные и опытные артисты исполнили более 70 номеров — задорные народные танцы, а также национальные танцы в современном прочтении, яркие фольклорные выступления, душевные и старинные песни. Особое внимание зрителей привлекли и традиционные костюмы, отражающие историю и колорит нашей страны. Каждое выступление гости принимали с восторгом, с удовольствием аплодировали, выражая свою признательность и восхищение артистам.

Праздник народной культуры, объединивший творческие коллективы на сцене Культурного центра имени Н. П. Васильева, подарил всем присутствующим незабываемые эмоции и приятные впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.