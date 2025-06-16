В Электростали прошел фестиваль казачьих традиций

В воскресенье в электростальском парке «Авангард» прошел яркий фестиваль казачьей культуры, традиций и ремесел «Казачий хутор». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открывая праздник, к гостям фестиваля обратился настоятель Вознесенского храма Электростали протоиерей Сергий Поддубный, который подчеркнул важность сохранения русской культуры и традиций предков, а затем произнес молитву перед началом доброго дела.

На локациях фестиваля развернулось настоящее русское гуляние. Помешать празднику не смогла даже разгулявшаяся непогода — казачий дух оказался крепче дождя.

Посетителей «Казачьего хутора» ждала впечатляющая и насыщенная программа. Можно было освоить традиционные ремесла, приняв участие в мастер-классах по различным направлениям: плетению из рогоза, резьбе по дереву, созданию нагайки и другим. Для тех, кто желал глубже погрузиться в историю родного края, работала уникальная выставка монет и артефактов. И, конечно, главной изюминкой фестиваля стал зажигательный концерт с душевными казачьими песнями и плясками. Не забыли и про юных участников праздника — для них были подготовлены разнообразные традиционные игры и забавы.

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