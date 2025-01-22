В Электростали пройдет VII открытый хакатон по программированию

С 5 по 21 февраля в городском округе Электросталь пройдет VII открытый хакатон по программированию, на который приглашаются учреждения общего и дополнительного образования, имеющие опыт работы с языком программирования Scratch и Python. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная цель хакатона заключается в формировании IT-компетенций, а также в приобретении практических знаний и умений, необходимых для участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, олимпиаде по искусственному интеллекту и национальной технологической олимпиаде.

Хакатон проходит в следующих номинациях:

«Scratch 5-6» (для обучающихся 5-6 классов);

«Scratch 7» (для обучающихся 7 классов);

«Python 8-9» (для обучающихся 8-9 классов);

«Python 10-11» (для обучающихся 10-11 классов).

Соревнования будут состоять из двух этапов: первый этап — дистанционный (online-тестирование), по результатам которого формируется рейтинговая таблица для отбора участников во второй этап. Второй этап — очный, где участники будут решать задачи олимпиадного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.