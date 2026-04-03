В Электростали проходит неделя высоких технологий для школьников

Неделя высоких технологий и техпредпринимательства стартовала в центре цифрового образования детей «IT-Куб. Электросталь» в Подмосковье. Учащиеся осваивают цифровые, инженерные и атомные направления через проектные занятия, деловые игры и лабораторные практикумы. Организатором выступило Министерство образования Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Неделя высоких технологий направлена на вовлечение школьников в проектную и исследовательскую деятельность, развитие командной работы и предпринимательских навыков. Программа объединяет базовые курсы по алгоритмизации и программированию с интенсивами в формате деловых игр, управленческих симуляторов и научно-популярных занятий. Проект демонстрирует преемственность общего и дополнительного образования в регионе — от начальной школы до предпрофессиональной подготовки.

«Современное образование в Московской области строится на принципах практикоориентированности и междисциплинарности. Неделя высоких технологий в Электростали — пример того, как через игровые механики и решение реальных кейсов формируется технологическая грамотность и осознанный выбор профессии», — подчеркнули в пресс-службе министерства образования Московской области.

Для младших школьников организованы занятия по Scratch, где они осваивают основы алгоритмизации в формате игры «Космическая миссия». В лабораториях проходят уроки по энергетике и социальной ответственности, проекты по созданию медиапродуктов с использованием ИИ, а также «Атомный урок», посвященный работе атомных станций и ледокольного флота. Старшеклассники участвуют в предпринимательских играх по управлению ресурсами и анализируют перспективные научные разработки.

«Формат Недели позволяет предложить детям синтез науки, технологий и реальной практики. Ребята сразу видят результат своей работы, что усиливает мотивацию к обучению», — прокомментировала методист центра Светлана Белякова.

По итогам мероприятия сформируют банк методических разработок для использования в других образовательных организациях Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.