В Электростали продолжается капитальный ремонт КЦ «Октябрь»

сегодня в 15:27

Капитальный ремонт культурного центра «Октябрь» ведется в рамках региональной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже сегодня культурный центр заметно преобразился: полностью обновлен фасад, установлены современные стеклопакеты, отремонтирована кровля. Здание приобрело современный, ухоженный и эстетичный вид, сохранив при этом свой исторический облик.

Внутри объекта выполнена большая часть черновых работ. Специалисты активно занимаются штукатуркой стен, монтажом каркасов под подвесные потолки и панорамные окна, которые добавят пространству света и уюта. Параллельно ведется прокладка инженерных коммуникаций: электрических, отопительных и слаботочных сетей.

На пяти этажах будущего обновленного центра разместятся кружки, секции и творческие объединения для детей и взрослых, что сделает «Октябрь» по-настоящему важным культурным и социальным пространством города.

Завершить капитальный ремонт планируется уже весной следующего года, после чего двери центра вновь откроются для жителей и гостей, чтобы стать местом встреч, вдохновения и творчества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.