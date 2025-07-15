В Электростали продолжается благоустройство сквера «Защитникам неба»

В Электростали продолжается благоустройство территории вокруг памятника «Защитникам неба». Здесь появится новый, красивый и современный сквер. Работы проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Эта территория была выбрана жителями на Всероссийском голосовании. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по устройству подстилающих слоев оснований из песка и щебня, занимается укладкой геотекстиля на тротуарах и установкой бортового камня на тротуарах и проездах, копает траншеи под систему видеонаблюдения и электроснабжения, устанавливает закладные детали под опоры освещения, обустраивает приемник ливневой канализации, а также завозит стройматериалы для дальнейшего благоустройства.

По проекту около памятника уложат новую тротуарную плитку и поставят скамейки, приведут в порядок постамент и саму зенитку. В сквере появятся новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, зоны отдыха, современное освещение и видеонаблюдение.

Сквер «Защитникам неба» посвящен бойцам 347 артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над округом во время Великой Отечественной войны. Он расположен недалеко от входа в парк «Авангард» и занимает площадь 1,4 га. На его территории установлен памятник-зенитка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.