В Электростали продолжается благоустройство сквера «Защитникам неба»

В сквере «Защитникам неба» у парка «Авангард» в Электростали продолжаются масштабные работы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня объект посетила глава города Инна Юрьевна Волкова. Ей доложили, на какой стадии готовности находится сквер. Можно с уверенностью сказать, что основные работы близятся к завершению.

Уже уложена тротуарная плитка, заасфальтированы дорожки, оборудована автомобильная парковка. Ко Дню города будет открыт проход через сквер, чтобы горожане смогли увидеть, как он преображается.

В ближайшее время, после Дня города, планируется установка современного освещения, высадка кустарников и деревьев. Уже имеющиеся зеленые насаждения были максимально сохранены.

Особое внимание уделено памятнику «зенитке». Для нее готовят обновленный постамент, который будет немного уменьшен. После чего исторический элемент вернется на свое место и станет важной частью обновленного облика сквера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.