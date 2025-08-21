В Электростали продолжается благоустройство сквера «Защитникам неба»

Частично завершена подготовка основания под укладку асфальтового покрытия. Уже проложили необходимые линии электропитания для системы освещения, установили декоративные светильники, посеяли газон. Скоро подрядчик приступит к обустройству парковки. Кроме этого, уже завершена реставрация зенитки. Она будет возвращена на место после ремонта постамента.

По проекту в обновленном сквере около памятника уложат новую тротуарную плитку и поставят скамейки, обустроят новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, зоны отдыха, также установят современное освещение и видеонаблюдение.

Эта территория была выбрана жителями для благоустройства в ходе Всероссийского голосования. Работы проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.