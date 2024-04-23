В Электростали подвели итоги робототехнического фестиваля RoboSense-2024

Стали известны итоги фестиваля RoboSense-2024, который прошел в «Центре развития творчества детей и юношества «Диалог» в Электростали. Фестиваль проводился в рамках V международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и тенденции развития предметной отрасли «Технология».

Учредители фестиваля — управление образования администрации г.о. Электросталь и Машиностроительный завод (АО «МСЗ»).

Участие в RoboSense приняли 102 команды из Электростали, Ногинска, Королева м Ангарска. Соревнования прошли в номинациях: «Вначале было слово», «FreeStyle», «Соревновательный трек», «Лучший Lego-моделист» и «Юниор».

Победителями и призерами фестиваля стали более 70 участников — они получили ценные призы.

«Фестиваль, поддерживаемый Машиностроительным заводом, каждый год показывает важность вовлечения в техническое творчество ребят со школьной скамьи. За технологиями – будущее, и я уверен, что сегодняшние участники RoboSense в дальнейшем будут применять на практике те знания и навыки, которые они получили в процессе участия в фестивале», – сказал депутат Госдумы Геннадий Панин.

С более подробной информацией об итогах фестиваля можно ознакомиться на сайте robosense.ru.