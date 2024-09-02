В Электростали открыли школу № 1 после завершения капремонта

Сегодня в России начался новый учебный год. Школа № 1 на улице Пушкина г. о. Электросталь распахнула свои двери после проведенного капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжественной линейке с поздравлениями к ученикам и педагогам обратилась глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

Капитальный ремонт школы осуществлен в рамках национального проекта «Образование».

На объекте был выполнен большой объем работ. Провели электромонтажные работы, а также монтаж систем горячего, холодного водоснабжения и вентиляции. Кроме того, отремонтировали кровлю и покрасили фасад здания. На территории школы заменили асфальтовое покрытие, посадили газон и установили скамейки в зоне отдыха. В учебных классах обновлены стены, а в санузлах уложена плитка и установлена сантехника. Кроме того, в классы были закуплены новые парты и стулья, гардеробы, а также все необходимое оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.