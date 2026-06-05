В Электростали открыли сезон «Танцующего четверга»

Ретро-площадка «Танцующий четверг» 4 июня начала новый сезон в парке «Восточный» в Электростали. Проект реализуют в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие» для жителей старше 55 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечерняя программа объединила популярные мелодии разных лет — от вальсов до советских эстрадных хитов. Организаторы подобрали репертуар так, чтобы гости могли не только потанцевать, но и вспомнить любимые песни.

Для жителей серебряного возраста площадка стала возможностью встретиться с друзьями, завести новые знакомства и провести время на свежем воздухе. Формат открытых танцев помогает старшему поколению оставаться вовлеченными в культурную жизнь округа и поддерживать активный образ жизни.

Следующая встреча в рамках проекта состоится 18 июня в парке «Восточный». Возрастное ограничение мероприятия — 55+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.