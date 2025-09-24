В Электростали открыли новый сезон городского клуба ветеранов «Дорогами Побед»

Центр культуры «Досуг» в Электростали вновь распахнул свои двери для членов городского клуба ветеранов «Дорогами Побед». В среду состоялась первая в этом сезоне встреча, сообщает пресс-служба администрации округа.

С приветственными словами выступили временно исполняющий полномочия главы округа Электросталь Филипп Ефанов, председатель клуба Валентина Юртаева, депутат совета депутатов Сергей Карлов, заместитель начальника окружного управления соцразвития № 4 Ольга Дрыгина, заместитель председателя совета ветеранов города Вячеслав Ставцев, руководитель Электростальского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Дмитрий Латынин и представитель ассоциации ветеранов СВО Денис Лобановский.

Торжественное открытие сезона сопровождалось выступлениями талантливых творческих коллективов города. Их номера, наполненные душевностью и патриотизмом, стали прекрасным дополнением к праздничной атмосфере мероприятия.

В апреле этого года клуб «Дорогами Побед» отметил свой 25-летний юбилей. История клуба началась в 2000 году. Инициаторами создания выступили творческий коллектив муниципального учреждения «Центр культуры «Досуг», администрация г. о. Электросталь и управление по культуре и делам молодежи.

Идею создания клуба поддержал президиум городского совета ветеранов во главе с председателем Владиславом Инжечиком. По его инициативе к совместной работе были привлечены не только участники Великой Отечественной войны, но и жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла. Проект «Дорогами Побед» получил всестороннее одобрение и общественную поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.