В Электростали открыли мемориальную доску участнику СВО Александру Четверикову

Мемориальную доску Александру Четверикову, погибшему при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции, открыли 10 ноября в Электростали. Памятный знак установили на доме №13 по улице Маяковского, где он жил, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Четвериков родился в 1998 году, учился в школе №1 и окончил политехнический колледж. Он рос добрым, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь. В 2017–2018 годах проходил срочную службу в Военно-морском флоте.

В 2023 году Александр отправился в зону специальной военной операции. Принимал участие в освобождении населенных пунктов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

19 апреля 2025 года Александр Вячеславович погиб при выполнении боевого задания в Краматорском районе ДНР. За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга указом президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом Мужества.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родные и близкие Александра: отец Вячеслав Николаевич, мать Екатерина Алексеевна, бабушка Надежда Владимировна и младший брат Артемий.

Память погибшего почтили представители ассоциации ветеранов СВО, «Боевого братства», духовенства, депутаты городского округа, молодогвардейцы, юнармейцы, волонтеры и жители. Участники митинга объявили минуту молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.