В Электростали открылась выставка «Дорогами Великой Победы»

Выставка проходит в рамках проекта «Дорогами Великой Победы», который является партнерским и реализуется совместно Союзом художников ДНР, Союзом художников ЛНР, Тверским отделением Петровской академии наук и искусств, общественным фондом «Фонд культурных инициатив» Московской области, Московским областным союзом художников (МОСХ). Проект направлен на сохранение исторической памяти и увековечивание подвигов героев войны через искусство. В рамках проекта проходят обменные выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозиции в Историко-художественном музее им. И. И. Алексеева представлены работы 56 художников из Луганской и Донецкой Народных Республик. Среди них — признанные мастера, в том числе заслуженные художники ЛНР В. В. Козлов и А. Ю. Фесенко, чьи произведения вносят особое значение в общую тематику выставки.

На открытии, 16 октября, присутствовали почетные гости. Заместитель Главы г. о. Электросталь Сергей Андреевич Бобков поприветствовал гостей и вручил благодарственные письма Главы г. о. Электросталь руководителям и координаторам проекта «Дорогами Великой Победы». Президент «Фонда культурных инициатив» Московской области, координатор проекта Андрей Петрович Кошелев напомнил посетителям о культурных связях между Электросталью и новыми регионами. Недавно картина Заслуженного художника России Олега Александровича Коняшина, нашего земляка, была передана в фонд художественного музея под Луганском. Руководитель проекта «Дорогами Великой Победы», художник Андрей Владимирович Архипов отметил, что этот глобальный проект начат почти год назад, и выставка продолжит свое победное шествие по городам Московской области. В завершение Андрей Владимирович провел для гостей увлекательную экскурсию по экспозиции.

Посетители музея смогут ознакомиться с более чем 70 живописными и графическими работами, созданными в жанре военного искусства. Экспозиция, развернутая в трех залах музея, глубоко погружает в атмосферу Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Через призму искусства художники рассказывают об истории этого периода и роли исторических личностей в Великой Победе.

